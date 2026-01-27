2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.27 Ft
USD 322.21 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Akár 45 fok is lehet az Australian Open mai versenyein

Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak Melbourne-ben

MH/MTI
 2026. január 27. kedd. 7:38
Megosztás

A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a nap későbbi részére előrejelzett erős szél gerjesztheti a tüzet, veszélyeztetve az otthonokat.

Akár 45 fok is lehet az Australian Open mai versenyein
Kánikula sújtja Ausztráliát
Fotó: William WEST / AFP

A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.

Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.

A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot. A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot - közölte a meteorológiai szolgálat.

Az Australian Open mai negyeddöntőit - a hőség ellen védekezve - fedett teniszpályákon tartják.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink