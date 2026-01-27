Krónika
Akár 45 fok is lehet az Australian Open mai versenyein
Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak Melbourne-ben
A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.
Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.
A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot. A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot - közölte a meteorológiai szolgálat.
Az Australian Open mai negyeddöntőit - a hőség ellen védekezve - fedett teniszpályákon tartják.