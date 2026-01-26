Krónika
Hétfő reggeli csúcsforgalom
Balesetek, torlódások országszerte
Az erős forgalom miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban
Fotó: MH archív/Béli Balázs
Az M3-as autópálya bevezető szakaszán okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!