Hétfő reggeli csúcsforgalom

Balesetek, torlódások országszerte

 2026. január 26. hétfő. 8:37
A 32-es főúton, Jánoshida belterületén két személyautó ütközött össze. A 46-os km-nél félpályás korlátozás van érvényben.
Egy személyautó árokba hajtott a 61-es főúton, Kaposvár elkerülő szakaszán. A 114-es km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.


Az erős forgalom miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Az erős forgalom miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

