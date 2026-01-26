Hétfő reggeli csúcsforgalom

A 32-es főúton, Jánoshida belterületén két személyautó ütközött össze. A 46-os km-nél félpályás korlátozás van érvényben. Egy személyautó árokba hajtott a 61-es főúton, Kaposvár elkerülő szakaszán. A 114-es km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az erős forgalom miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás.



