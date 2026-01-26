2026. január 26., hétfő

Előd

Hétezer utas éjszakázott a repülőtéren

Heves havazás sújtja a hokkaidói Szapporo környékét és légikikötőjét

 2026. január 26. hétfő. 9:53
Több mint hétezer utas volt kénytelen hétfőre virradóra az éjszakát Hokkaido legnagyobb repülőterén, a Szapporo-közeli New Chitose Airport-on tölteni az erős havazás okán törölt repülőjáratok és a vonatközlekedés leállása miatt.

Hétezer utas éjszakázott a hokkaidói Szapporo repülőterén heves havazás miatt
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kentaro Tominaga

Szapporo térségében vasárnap estig bő fél méternyi hó esett, ami januári rekordnak számít.

A repülőtér üzemeltetője, a Hokkaido Airports Co. közleménye szerint a havazás miatt 56, az északi szigetet más japán nagyvárosokkal összekötő járatot töröltek.

Hokkaido Railway Co. vasúttársaság közlése szerint vasárnap több mint ötszáz vonatjáratot töröltek, köztük a New Chitose Airportra közlekedőket, ami körülbelül 130 ezer utast érintett. Néhány vonatjárat hétfőn is szünetelt.

A szapporói vasútállomás közelében lévő föld alatti átjáróban több mint háromszázan éjszakáztak.

