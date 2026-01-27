Heten meghaltak a hóesésben

Hét ember halt meghalt abban a repülő-szerencsétlenségben, amely az Egyesült Államok északkeleti részén vasárnap történt hóesésben; egy túlélő van - közölte a szövetségi légügyi hivatal hétfőn.

Hét ember halt meghalt abban a repülő-szerencsétlenségben, amely az Egyesült Államok északkeleti részén vasárnap történt hóesésben; egy túlélő van - Képünk illusztráció

A bejelentés szerint a Bangor Nemzetközi Repülőtéren vasárnap este hóesésben szállt fel 8 emberrel a fedélzetén egy magántulajdonban lévő Bombardier Challenger 600-as típusú kisrepülőgép, amely nem sokkal később lezuhant. A balesetnek egy túlélője van, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

A jelentések szerint a térségben a baleset idején még nem volt jelentős, forgalmat akadályozó a hótakaró, de az incidenst követően a repülőteret lezárták.

A szerencsétlenséget a repülésügyi hivatal és a szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálja, a lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt.

Nyilvánosságra került a repülőtér irányítótornyának rádiókommunikációja, amely szerint közvetlenül a felszállást követően történt váratlan esemény, amelynek nyomán a gép tetejére fordulva lezuhant. A földet éréskor a jármű kigyulladt. A kisrepülőgép egy texasi vállalat tulajdonában volt.