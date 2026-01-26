Krónika
Eső, szél és emelkedő hőmérséklet
A Dunántúlon napközben javulásnak indulnak a látási viszonyok, helyenként a felhőzet is szakadozottá válhat
Eső, szél és emelkedő hőmérséklet várható január 26-án - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Tauseef Mustafa
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható. Késő estére jobbára -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint tartós álmosságérzés is felléphet.