A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék. A légmozgás reggeltől már többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz - olvasható a HungaroMet által kiadott előrejelzésben.

Eső, szél és emelkedő hőmérséklet várható január 26-án - Képünk illusztráció

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható. Késő estére jobbára -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint tartós álmosságérzés is felléphet.