2026. január 26., hétfő

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Eső, szél és emelkedő hőmérséklet

A Dunántúlon napközben javulásnak indulnak a látási viszonyok, helyenként a felhőzet is szakadozottá válhat

MH
 2026. január 26. hétfő. 6:39
Megosztás

A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék. A légmozgás reggeltől már többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz - olvasható a HungaroMet által kiadott előrejelzésben.

Eső, szél és emelkedő hőmérséklet
Eső, szél és emelkedő hőmérséklet várható január 26-án - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Tauseef Mustafa

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható. Késő estére jobbára -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint tartós álmosságérzés is felléphet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink