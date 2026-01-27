Zsarolják bárhogyan is hazánkat: amíg Magyarországon patrióta, nemzeti kormány van, nem hódolunk be Brüsszelnek - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn.

Deutsch Tamás: Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, nem hódolunk be Brüsszelnek

Deutsch Tamás a Patrióták frakciójának szakmai felelőseként közleményében hangsúlyozta: az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságában ismét Magyarország megbüntetése volt napirenden.

Tájékoztatása szerint Brüsszelben két európai parlamenti bizottság és több uniós biztos meghallgatásával tárgyalták a Magyarországtól politikai zsarolásként visszatartott uniós források helyzetét hétfőn. Hangsúlyozta: Brüsszelben nem a háború befejezéséről, nem az illegális migráció megállításáról és nem Európa versenyképességének erősítéséről tárgyaltak, hanem ismét Magyarország megbüntetéséről.

"Több mint tíz éve zajlik a politikai támadás hazánk ellen, és a Tisza megjelenésével ez a támadás csak tovább erősödött" - fogalmazott.

Szavai szerint Magyarország azért áll célkeresztben, mert nemet mond az illegális migrációra, békepárti álláspontot képvisel, és nem hajlandó alávetni magát a brüsszeli bürokraták ideológiai elvárásainak.

"De próbálkozzanak bármivel, mi meg fogjuk szerezni a magyar embereknek, magyar családoknak jogosan járó uniós forrásokat. Nálunk nem fog működni a lengyel modell, a magyar szuverenitás nem eladó, nem hódolunk be Brüsszelnek" - fogalmazott.

Az ülés kapcsán a fideszes politikus kiemelte: Magyarország politikai zsarolása tovább súlyosbodott a Tisza Párt brüsszeli megjelenésével. Kollár Kinga nyíltan kimondta: az uniós források visszatartása számukra hasznos, mert a magyar emberek romló életszínvonala növeli a megválasztott kormánnyal szembeni ellenszenvet, ami a Tisza politikai erejét erősíti - emlékeztetett. Ez - hívta fel a figyelmet - egyértelművé teszi, hogy tudatosan dolgoznak azon, hogy a magyar emberektől elvett uniós pénzek politikai hasznot hozzanak számukra. Ez elfogadhatatlan - jelentette ki a politikus.

Világossá tette: amíg Magyarországon patrióta, nemzeti-polgári kormányzás van, nem enged az álláspontjából, nem hódol be Brüsszelnek és nálunk nem fog működni a lengyel modell.

"Bármilyen erősen is dolgozzanak Brüsszelben Magyarország ellen, mi kiállunk a magyar nemzeti érdek mellett, és meg fogjuk szerezni az utolsó eurócentig mindazt a forrást, ami Magyarországnak, a magyar embereknek és a magyar családoknak jár" - tette hozzá Deutsch Tamás.