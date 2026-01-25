2026. január 25., vasárnap

Krónika

Vasárnap esti balesetek

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform

MH/MTI
 2026. január 25. vasárnap. 19:16
Az 52-es főúton, Kecskemét és Solt között, Kisizsák térségében, egy személyautó sofőrje rosszul lett, ezért az utat a 27-es km-nél lezárták.
A 84-es főúton, Jánosháza közelében egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 39-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Vasárnap esti balesetek
Több helyen is baleset lassítja a vasárnap esti forgalmat, a rendőrség helyszínel - Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

A 132-es főúton, Komárom belterületén az Erzsébet híd magyarországi hídfőjénél négy személyautó ütközött össze. A helyszínelés idejére a forgalmat megállították.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.

