Vasárnap esti balesetek
A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform
Több helyen is baleset lassítja a vasárnap esti forgalmat, a rendőrség helyszínel - Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka
A 132-es főúton, Komárom belterületén az Erzsébet híd magyarországi hídfőjénél négy személyautó ütközött össze. A helyszínelés idejére a forgalmat megállították.
