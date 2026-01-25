Vasárnap esti balesetek

Az 52-es főúton, Kecskemét és Solt között, Kisizsák térségében, egy személyautó sofőrje rosszul lett, ezért az utat a 27-es km-nél lezárták.

A 84-es főúton, Jánosháza közelében egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 39-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.