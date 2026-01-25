2026. január 25., vasárnap

Tragédia Budakeszin

Kigyulladt egy hétvégi faház

MH/MTI
 2026. január 25. vasárnap. 11:19
Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írta a tűzoltó alezredes.

