Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben

Az ukrán légierő vasárnapi közlése szerint az orosz hadsereg 102 harci drónnal és két Iszkander típusú ballisztikus rakétával támadta a fővárost, amelynek tíz különböző pontjáról számoltak be becsapódásokról. A kijevi hadvezetés állítása szerint 87 drónt sikerült lelőni.

Kijev romokban és lángokban áll az éjszakai orosz drón- és rakétatámadások után

A téli fagyos viszonyok között 1676 épülettömbben továbbra sincs fűtés, miután szombaton a korábbi támadások nyomán mintegy 6000 épülettömbben szakadt meg a távhőszolgáltatás - ismertette a helyzetet Vitalij Klicsko polgármester. Éjszaka a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt Kijevben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban felszólította hazája szövetségeseit, hogy nyújtsanak további támogatást légvédelmi eszközök formájában. "Minden nap szükség van rakétákra a légvédelmi rendszerekhez" - jelentette ki a litván fővárosba tett látogatásán. Mint mondta, a kijevi vezetés továbbra is együtt dolgozik az Egyesült Államokkal és európai partnereivel az ukrán légtér jobb védelmének biztosítása érdekében.

"Csak a héten az oroszok több mint 1700 harci drónt, 1380 irányított légibombát és 69 darab különböző típusú rakétát lőttek ki" - mondta az ukrán vezető, aki Vilniusban a cári Orosz Birodalom elleni 1863-as felkelésnek a megemlékezésén vesz részt.