Tombol a hóvihar az Egyesült Államokban

Rendkívül erős téli vihar bénította meg a hétvégén az Egyesült Államokban a légi közlekedést és okozott kiterjedt áramszünetet. A PowerOutage.com adatai alapján szombat késő estére több mint 160 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, döntően Louisianában és Texasban.

A hatalmas téli vihar hideg hőmérsékletet, jeget és havat zúdított közel 200 millió amerikai számára

Az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) vészhelyzeti intézkedést rendelt el Texasban és felhatalmazta a texasi hálózatirányítót, az ERCOT-ot, hogy adatközpontoknál és más nagy létesítményekben tartalék áramtermelő kapacitásokat vessen be a kiesések mérséklésére.

Donald Trump elnök a vihart "történelminek" nevezte, és tizenkét államban hagyta jóvá a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot; a belbiztonsági minisztérium (DHS) pedig arról számolt be, hogy összesen 17 állam és a fővárosi szövetségi körzet (Washington D.C.) rendelt el időjárási vészhelyzetet.

A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem közölte: a déli államokban "tízezrek" maradtak áram nélkül, és a lakosságot üzemanyag- és élelmiszerkészletek felhalmozására is figyelmeztette.

A FlightAware repüléskövető szolgálat adatai alapján szombaton este több mint négyezer amerikai járatot töröltek, míg a vasárnapra tervezett indulások közül több mint 9400-at már előzetesen annuláltak.

A nagy amerikai légitársaságok arra figyelmeztették az utasokat, hogy hirtelen menetrend-módosításokra és további járattörlésekre kell számítani.