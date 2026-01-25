Már az ügyészt is hamisítják

Nehéz a csúcstechnikát használó bűnözők ellen védekezni - de nem lehetetlen.

Ismét figyelmeztette a szerbiai polgárokat az egyre gyakoribb internetes csalásokra a belgrádi belügyminisztérium (MUP) csúcstechnológiai bűnözés elleni szolgálata. Mint a Vajdaság Ma cikkében olvasható, a hatóságok arra utalnak, hogy az elkövetők elektronikus levélben bíróságoknak, ügyészségeknek vagy más állami intézményeknek adják ki magukat.

A polgárok nyugtalanító és fenyegető tartalmú üzeneteket kapnak, amelyekben állítólagos büntetőfeljelentéseket, IP-címeket, sürgős határidőket, valamint súlyos jogi szankciókat említenek, azzal a céllal, hogy a címzettet arra ösztönözzék: válaszoljon, adja meg személyes vagy más érzékeny adatát, rosszindulatú internetes linkekre kattintson, vagy kártékony tartalmakat töltsön le. A tárca külön hangsúlyozza, az állami szervek nem kommunikálnak a polgárokkal ilyen módon, sem informális elektronikus üzenetek útján, nem követelnek sürgős reagálást vagy adatmegadást és nem fenyegetnek szankciókkal sem.

A gondok elkerülhetőek, ha kellő figyelmet fordítunk a körülményekre - teszi hozzá a lap.