Krónika
Ködös, párás, esős vasárnapunk lesz
Általában erősen felhős, borult idő várható
Ködös, párás vasárnapunk lesz
Fotó: AFP/DPA/Julian Stratenschulte
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére -1 és +8 közé csökken a hőmérséklet.
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Az orvosmeteorológus szerint gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások.