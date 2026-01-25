Ködös, párás, esős vasárnapunk lesz

A látási viszonyok nagyrészt javulnak, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhatnak tartósabban párás, ködös területek. Mindeközben délnyugat felől ismét egyre többfelé várható eső, záporeső - estig jellemzően még csak hazánk nyugati felén, kétharmadán. Többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak - olvasható a HungaroMet prognózisában.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére -1 és +8 közé csökken a hőmérséklet.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Az orvosmeteorológus szerint gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások.