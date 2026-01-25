Halálos áldozatai is vannak az Egyesült Államok fölött átvonuló erős téli viharnak

Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt. A vihar miatt több mint kéttucat repülőtéren teljesen leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas La Guardia repülőterén is.

A keleti parti idő szerint vasárnap délutáni összegzés szerint csaknem 11 ezer légijáratot töröltek, hétfőn pedig már több mint 2 ezer repülő indulását törölték. Szombaton összesen több mint 4 ezer repülő nem tudott útnak indulni, több ezer késve közlekedett.

A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentucky-ban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt, New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.

Washingtoni idő szerint a kora délutáni órákra már megközelített az 1 milliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása.