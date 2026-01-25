2026. január 25., vasárnap

ă ć ħ Ą
Ć

Életveszélyes a jégen tartózkodni!

Megindult az enyhüléssel járó olvadás az egész országban

MH/MTI
 2026. január 25. vasárnap. 16:25
Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap.

Korcsolyázók a befagyott Balatonon Siófoknál 2026. január 25-én
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mukics Dániel elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.

Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

