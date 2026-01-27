Egyre hűtlenebbek vagyunk

Az Archives of Sexual Behavior című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a férfiak 23,2, míg a nők 19,2 százaléka csalta már meg a másikat jelenlegi kapcsolatában – írja a Lenta.ru. Vannak, akik, kételkedve partnerük hűségében, magánnyomozóhoz fordulnak – fogalmaznak. A lapnak nyilatkozó magánnyomozó elmondta, a hűtlenségi esetek a munka 55-60 százalékát teszik ki. Mivel megcsalás társadalmi helyzetétől vagy iskolai végzettségétől függetlenül bárki érhet, az ügyfelek a fiataloktól az idősekig, a magas és az alacsony gazdasági helyzetűekig terjedhetnek. A szakértő tapasztalatai szerint azonban az elmúlt tíz évben a férfiak nagyobb valószínűséggel indítottak vizsgálatot a házastársi hűtlenség ügyében mint a hölgyek.

A legfontosabb jelek, amelyek kétségeket ébreszthetnek egy partner hűségével kapcsolatban, a következők. A napi rutin változásai (erősebb smink, parfüm használata, edzőterembe járás, öltözködési stílus változása), az egyre gyakoribbá váló munkaértekezletek, amelyekre általában este vagy hétvégén kerül sor, a váratlan üzleti utak, vállalati képzések vagy társasági események, a jelszó beállítása okostelefonon, hívások fogadása halkan vagy suttogva, a nagyszámú titkosított üzenet fogadása egy „baráttól” vagy „kollégától” teljesen alkalmatlan időpontban, a vonakodás a családi tevékenységekben való részvételtől – akár teljesen nevetséges kifogásokkal és a mobiltelefon repülési üzemmódba kapcsolása és kijelzővel lefelé fordítása.

A magszólított magánnyomozó szerint a párkapcsolatokban a bizalom hiánya olyan egyszerű helyzetekből is adódhat, mint a múltbeli viszonyokkal, munkával, családdal vagy jogi státusszal kapcsolatos információk eltitkolása. Egy pár akár 20 évig is együtt lehet békében – ám elég egy apró cselekedet a partner részéről, s az kétségeket és bizalmatlanságot kelthet a másikban. Különösen áll ez akkor, ha olyan viselkedésbeli változások történnek, amelyekről korábban beszéltünk.

Hozzáteszik, az emberek újabban egyre inkább hűtlenek, de ennek magyarázata nem annyira egyszerű, mint azt sokan gondolják.