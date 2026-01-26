2026. január 26., hétfő

Előd

Döbbenet: egy benzinkút WC-jéből vitték a frontra

Így mozgósítanak az ukrán toborzók

MH
 2026. január 26. hétfő. 9:06
Frissítve: 2026. január 26. 9:15
Poltavában az ukrán területi toborzóközpont (ТCK) alkalmazottai egy benzinkút WC-jéből mozgósítottak egy férfit – idézte az Orosz Hírek az ukrán Strana.ua című lapot.

Az ukrán hadsereg lejjebb vitte a toborzási korhatárt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Michael Sorrow

„A férfi megpróbált elmenekülni előlük és elbújni a benzinkút mosdójában. A takarítónő és a pénztáros lány próbálták megvédeni, akiket a TCK alkalmazottai a karjuknál fogva rángattak” – írja a lap.

Objektum doboz

Egy másik esetnél egy férfi lövöldözni kezdett a TCK toborzóira a lembergi régióban. A rendőrök elfogták a lövöldözőt. Nem tudni, hogy a katonai rendőrök megsérültek-e.

Az Izvesztyija című orosz lap pedig arról számolt be, hogy a TCK alkalmazottai a január 19-i mozgósítás során kirángatták egy rivnei lakost a saját autójából, és ismeretlen helyre hurcolták. A mozgósított férfi felesége megpróbált ellenállni, de férjét így is betuszkolták a toborzók fekete autójába.

