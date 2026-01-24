Krónika
Több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig Magyarország Ukrajnát
Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni
Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.
Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyításra, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították - tette hozzá.
Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak köszönetet mondott a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.