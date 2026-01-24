Több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig Magyarország Ukrajnát

A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvópedagógusok és tanítók találkozóján.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mondott a Kárpát-medencei óvópedagógusok és tanítók találkozóján a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban Sátoraljaújhelyen 2026. január 24-én

Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.

Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyításra, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították - tette hozzá.

Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak köszönetet mondott a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.