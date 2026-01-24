A vidéki magyarok is csak a Fideszre számíthatnak - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett háborúellenes gyűlésen szombaton Kaposváron.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én

Lázár János hangsúlyozta: a vidéken élő embereknek, „barátainknak, harcostársainknak és szövetségeseinknek” Orbán Viktor nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken, „Orbán Viktor a magyar vidék utolsó esélye.”

Hozzátette: a vidékpártiság nemzetstratégiai kérdés is egyben. Ezen a választáson végleg el fog dőlni, hogy mi lesz a magyar mezőgazdaság sorsa, milyen sors vár a Somogy vármegyei gazdákra, lesz-e modern magyar mezőgazdaság vagy önálló magyar élelmiszeripar - hangoztatta.

„Orbán Viktorral 2026-ban végre a vidéki magyarok nyernek, velünk fideszesekkel pedig a vidék győztes lesz” - jelentette ki Lázár János.