Titokra derült fény a gízai piramisoknál?

Rejtélyes építményeket tártak fel a régészek a gízai piramisok közvetlen közelében. Az ősi emlékmű melletti „L” alakú képződmény nagyjából az ősi királyi sírok idejéből származik, és lehetséges, hogy van valami alatta.

A tanulmány szerint az anomáliák függőleges mészkőfalakra vagy a sírhoz kapcsolódó aknákra utalhatnak (képünk illusztráció)

A japán és egyiptomi nemzetközi csapat nem invazív technikákkal térképezte fel a gízai nyugati temetőt és felfedeztek két anomáliát. Egy L alakú képződményt körülbelül két méterrel a felszín alatt, és egy nagyobb, mélyebb zónát közvetlenül alatta – írja a Ripost.

A Nyugati temetőben temették el Hufu király rokonait és más magas rangú tisztviselőket. A csapat jelentése szerint az építmény tíz méter hosszú és lehet, hogy az építkezés után homokkal töltötték fel.

A Tohoku Egyetem munkatársa, Motoyuki Sato, a vizsgálat vezető kutatója a Live Science-nek elmondta: az éles geometria meggyőzte őt arról, hogy nem természetes képződményről van szó. A tanulmány szerint az anomáliák függőleges mészkőfalakra vagy a sírhoz kapcsolódó aknákra utalhatnak, de hangsúlyozza, hogy további munkára van szükség a biztos eredmények eléréséhez.

Peter Der Manuelian, a Harvard Egyetem egyiptológusa megjegyezte, hogy léteznek Gízában L alakú áldozati kápolnák, de ezek jellemzően a föld felett helyezkednek el, így azt mondja, hogy érdemes további kutatásokat végezni.

Ha a szerkezetek valóban egy áldozati kápolnához vagy temetőhöz vezetnek, akkor az átírhatja a régészek eddigi ismereteit arról, hogyan temették el Hufu családját és a többi tisztviselőt.