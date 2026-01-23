Telefonos csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével

A Magyar Vöröskereszt úgy értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak – közölte a humanitárius szervezet pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint „Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit”.

Azt kérik mindenkitől, hogy „minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről; a szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet.