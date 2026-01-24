Szétverte a cicaházakat a kegyetlen vandál

Eljárás indult egy 56 éves román férfi ellen, miután Bukarest 3. kerületében brutálisan szétrugdosott több, kóbor cicák számára kihelyezett menedéket.

A házikókat civil állatvédők és környékbeli lakók helyezték ki saját költségükön, hogy a téli hidegben menedéket nyújtsanak a kóbor állatoknak - írja a Főtér. Mint olvasható, az esetről készült videó rögtön terjedni kezdett az interneten, felháborítva nemcsak az állatbarátokat, hanem minden jóérzésű embert.

A rendőrség a felvétel alapján saját hatáskörben indított vizsgálatot, melyet követően hivatalos bejelentés is érkezett az esetről. A macskákkal közelebbi barátságot feltehetően nem ápoló férfit bevitték 24 órára őrizetbe vették, jelenleg 60 napos hatósági felügyelet alatt ál. Hozzátették, a közösség elleni vandalizmussal és állatvédelemmel összefüggő eseteket kiemelten kezelik.