Krónika

Szétverte a cicaházakat a kegyetlen vandál

Odalett a kóbor állatok menedéke

MH
 2026. január 24. szombat. 1:16
Eljárás indult egy 56 éves román férfi ellen, miután Bukarest 3. kerületében brutálisan szétrugdosott több, kóbor cicák számára kihelyezett menedéket.

Macskalakótelep
Fotó: AFP/Anadolu/Deniz Kalayci

A házikókat civil állatvédők és környékbeli lakók helyezték ki saját költségükön, hogy a téli hidegben menedéket nyújtsanak a kóbor állatoknak - írja a Főtér. Mint olvasható, az esetről készült videó rögtön terjedni kezdett az interneten, felháborítva nemcsak az állatbarátokat, hanem minden jóérzésű embert.

A rendőrség a felvétel alapján saját hatáskörben indított vizsgálatot, melyet követően hivatalos bejelentés is érkezett az esetről. A macskákkal közelebbi barátságot feltehetően nem ápoló férfit bevitték 24 órára őrizetbe vették, jelenleg 60 napos hatósági felügyelet alatt ál. Hozzátették, a közösség elleni vandalizmussal és állatvédelemmel összefüggő eseteket kiemelten kezelik.

