Nagy István a mosoni-térségről

A Mosoni-térségnek van jövőképe, perspektívája, amit a térségben lévő beruházások is mutatnak – hangoztatta Nagy István agrárminiszter pénteken Kunszigeten, a szenzorokat gyártó Sick Kft. projektzáró eseményén.

A tárcavezető – aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is – elmondta, hogy 49 milliárd forintnyi beruházás érkezett a térségbe az elmúlt időszakban, ezek révén több mint 400 új munkahely teremtődött. A beruházásokhoz a kormány 9 milliárd forinttal járult hozzá – tette hozzá.

A miniszter elmondása szerint a beruházásokból jól lehet mérni azt is, hogy a térség 31 településén nőtt a lélekszám, mert a vállalkozások és vállalatok biztos megélhetést biztosítanak. Ez a térség Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, leginkább élhető térsége – hangoztatta Nagy István.

Vidó Imre Zsolt, a Sick Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a most záruló projekt több éven át zajló fejlesztés volt, és a cég fennállásának harminc éves történetében a legkomplexebb beruházás.

Megépítettek egy gyártócsarnokot és két logisztikai raktárat 10 ezer négyzetméteren, így ma már 26 ezer négyzetméteren működnek. Üzembe állítottak egy 55 ezer raktárpozíciót kezelni képes raktári üzemet és 27 önjáró szállító eszközt. Modernizálni és bővíteni tudták a gyártást, az elektronikai gyártást több mint 50 százalékkal – sorolta.

A Sick Kft. a német Sick AG száz százalékos tulajdonú leányvállalata. Kunszigeten 1996 óta gyártanak szenzorokat, a cég honlapja szerint évi 100 millió euró (38,259 milliárd forint) értékben.

A nyilvános céginformációs adatok szerint a kft. 2024-ben 54,212 milliárd forint árbevételt ért el, 7,390 milliárd forinttal kevesebbet, mint 2023-ban. Az exportból származó árbevétele 2024-ben 54,208 milliárd forint volt. Adózott eredménye 1,4 milliárd forint lett, 393 millió forinttal kevesebb, mint 2023-ban. A cég 2024-ben több mint 700 embert foglalkoztatott.