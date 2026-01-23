Kiszúrták a sok házi verebet

Közel 1600 burgenlandi lakos vett részt a január 3. és 6. között megrendezett téli madárszámláláson – ez körülbelül egynegyeddel több, mint az előző évben - hangzott el az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF) magyar nyelvű adásában. Mint elmondták, több mint 6800 megfigyeléssel idén a házi veréb (Passer domesticus) áll az első helyen, majd a nagy cinege (6100) és a mezei veréb (5900) következik.

Burgenlandban is megerősítést nyert az a hosszú évek óta tartó tendencia, hogy összességében kevesebb madár él, és ez nem a tartós hideghullámnak köszönhető. A hideggel ugyanis a madarak gyakran nagyon jól megbirkóznak, ha elegendő táplálékuk van. Az igazán problémás az, ha havazik és hosszabb ideig takaró borítja a tájat, mert akkor nagyon nehéz táplálékhoz jutni. Itt segíthetünk mi, ha kihelyezünk számukra eledelt a kertekbe, vagy akár a köztereken.

Sok madár, amely egyébként télen északról érkezik hozzánk, ezért valószínűleg tovább repült délebbi területekre. Burgenland egyik legnagyobb gondja mindenesetre a zöldike 32 százalékos csökkenése. Ennek oka egy évek óta fennálló madárbetegség, emellett az állatok élőhelyének romlása, például a növekvő beépítés miatt, állítja a BirdLife. Pozitív kivételt képez a 42 százalékos növekedéssel a feketerigó, amely idén körülbelül tíz kertből nyolcban megfigyelhető volt.