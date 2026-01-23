Hihetetlen, mi derült ki egy nyírségi családi házról

Több mint 332 kilogramm fogyasztási dohányt találtak egy nyírségi házban a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a pénzügyőrök egy nyírségi családi házban tartottak ellenőrzést, mivel felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű dohányterméket tartanak.

A házban kiporciózott, dohánnyal teli tasakokat találtak, az ott lakó 38 éves férfi elismerte, hogy a mind a 735 tasak az övé, azok származásáról azonban nem kívánt nyilatkozni.

A pénzügyőrök a több mint 46 millió forint értékű vágott, fogyasztási dohányt lefoglalták; az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi akár 40 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.