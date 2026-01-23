Krónika
Forgalomkorlátozás várható az M1–M7 bevezetőjén
A Magyar Közút figyelmezteti az autósokat
A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között.
A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.
Indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, valamint ajánlott navigációs és közösségi autós alkalmazásokat is használni az optimális útvonal megtervezése érdekében – írták.