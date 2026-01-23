2026. január 23., péntek

Vita a demográfiáról
Krónika

Forgalomkorlátozás várható az M1–M7 bevezetőjén

A Magyar Közút figyelmezteti az autósokat

MH/ MTI
 2026. január 23. péntek. 11:11
Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton 9 és 17 óra között közúti jelzőtábla cseréje miatt – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Wiesbaden112.de/Maximilian See

A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, valamint ajánlott navigációs és közösségi autós alkalmazásokat is használni az optimális útvonal megtervezése érdekében – írták.

