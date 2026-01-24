A Föld augusztusban hét másodpercre elveszíti a gravitációját?

Az internetet felrobbantotta a fekete lyukakról és a kiválasztottak megváltásáról szóló elmélet

A közösségi médiában aktívan folyik a vita egy összeesküvés-elméletről, miszerint a Föld 2026. augusztus 12-én hét másodpercre elveszíti a gravitációját. A szenzáció támogatói azt állítják, hogy a NASA már évek óta erre a napra készül, sőt, bunkereket is épít – írja a Wion forrása.

Úgy vélik, hogy a gravitáció elvesztése 40-60 millió ember halálához vezet, legalábbis ezt állítják ezek a vírusvideók.

„Anchor” projekt: Az összeesküvés-elméleti szakértők egy titkos dokumentumról beszélnek

Az egyik ebben a témában írt bejegyzés azt állítja, hogy a katasztrofális eseményről szóló információk állítólag egy titkos NASA-dokumentumban, a „Project Anchor”-ban találhatók. Állítólag 2014-ben indították útjára, és a projekt költségvetése eléri a 89 milliárd dollárt.

„A gravitáció elvesztése káoszt okoz, és az emberek, tárgyak, és minden, ami nem kapcsolódik, azonnal felemelkedik, majd leesik. A dokumentum azt jósolja, hogy több millió ember fog meghalni, és még többen fognak megsérülni” – írja a forrás.

Hivatkozás: A „Project Anchor” elmélete a TikTokon és az X-en (Twitteren) 2024 végén megjelent publikációk után kezdett aktívan terjedni. A NASA hivatalosan nem erősítette meg egy ilyen dokumentum létezését.

Miért fogja a Föld „elveszíteni a gravitációját” 2026. augusztus 12-én?

A közösségi médiában megjelent bejegyzésekben a szerzők azt állítják, hogy a kiszivárgott dokumentum állítólag két fekete lyukat okol a katasztrófáért. Azt állítják, hogy a fekete lyukak által kibocsátott két gravitációs hullám metszi egymást, és a Föld gravitációjának elvesztését okozza.

„Csak kormányzati vezetők, tudósok, katonai személyzet és néhány más személy férhet hozzá a bunkerekhez. A kiadványok szerint az információt nem hozták nyilvánosságra, mert az pánikot keltene világszerte” – teszi hozzá a forrás.

Maga az Ügynökség is reagált már az elmélet körüli nagyszabású vitára. Hangsúlyozzák, hogy a Föld gravitációját, vagyis a teljes gravitációs erejét a tömege határozza meg.

„A Föld csak akkor veszíthetné el a gravitációját, ha a teljes földrendszer (a mag, a köpeny, a kéreg, az óceánok, a felszíni vizek és a légkör együttes tömege) hirtelen elveszítené ezt a tömeget” – idézte a NewsNation a NASA szóvivőjét.

A NASA megerősítette, hogy augusztus 12-én napfogyatkozás lesz, amely bizonyos régiókban látható lesz. De nem jelent semmilyen veszélyt.

„A Nap és a Hold gravitációs vonzása, amely nem a Föld teljes gravitációját, hanem az árapály-erőket befolyásolja, jól kutatott és évtizedekre előrejelzett.”