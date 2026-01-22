Új mobillabor-gépjárművek a katasztrófavédelemnél

A közlemény szerint a katasztrófavédelem 5 milliárd 850 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással, aaz állam társfinanszírozásával valósítja meg a „KML gépjárművek rendszerbe állítása” című projektet, amelynek célja új katasztrófavédelmi mobillabor-gépjárművek (KML) beszerzése és rendszerbe állítása speciális iparbiztonsági feladatok ellátása érdekében.

A zárt kialakítású, összkerékhajtású, korszerű és környezetbarát KML-alapjármű magastetős kivitelű, amelyben a gondosan megtervezett, korszerű klimatizált munkatér lehetőséget biztosít a szükséges mérések és vizsgálatok temperált körülmények között történő elvégzésére, a védőruházat biztonságos felvételére – írták.

A KML-gépjárművekre ergonomikus kialakítású, nagy üzemidővel rendelkező sugárzásmérő, vegyi és biológiai kimutató felszerelések, új típusú fedélzeti adatkommunikációs eszközök lesznek málházva – tették hozzá, hozzátéve: a valós idejű, átfogó helyzetkép növeli a műveletek eredményességét.

Az új eszközök beszerzése a katasztrófavédelem iparbiztonsági képességeit növeli, a mérések szélesebb tartományban valósulhatnak meg, hatékonyabbá válik a veszélyes anyagok detektálása, valamint a veszélyesáru-szállítással összefüggő ellenőrzések végrehajtása.

A fedélzeti meteorológiai állomás és a szennyezettséget jelző eszközök folyamatosan továbbítják a mért adatokat a kárhelyparancsnok felé, lehetővé téve a veszélyes zóna pontos, dinamikus lehatárolását és a lakosságvédelmi intézkedések optimalizálását.

A „KML gépjárművek rendszerbe állítása” elnevezésű projekt várhatóan 2028-ban fejeződik be – áll a közleményben.