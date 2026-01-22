2026. január 22., csütörtök

Előd

Krónika

Többszörösére nőtt a pakisztáni plázatűz halálos áldozatainak száma

MH/ MTI
 2026. január 22. csütörtök. 20:59
Többszörösére nőtt csütörtökre azon tűzvész halálos áldozatainak száma, amely a pakisztáni Karacsi egyik bevásárlóközpontjában pusztított a múlt hét végén. A rendőrség és kórházi tisztségviselők megerősítették, hogy megtalálták további többtucatnyi ember maradványát.

Többszörösére nőtt a pakisztáni plázatűz halálos áldozatainak száma
A mentők még mindig kutatnak a szombaton és vasárnap kiégett Gul Plazába
Fotó: Rizwan TABASSUM / AFP

Szummaja Szied rendőrtisztviselő azt mondta, hogy a mentők még mindig kutatnak a szombaton és vasárnap kiégett Gul Plazában. Hétfőn még csak 21 halálos áldozatról számoltak be, a vizsgálat mostani állása szerint azonban legkevesebb 67 ember esett áldozatul a tűzvésznek, és mintegy 20-at továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A bevásárlóközpontban több mint 1200 üzlet működött.

A tűzoltóság 24 órán át küzdött a lángokkal. Munkájukat nehezítette, hogy a rossz szellőzésű bevásárlóközpont sűrű füsttel telt meg, és ez késleltette a csapdába esett emberek utáni kutatást.

A tűz eredetét még mindig nem ismerik, de feltehetően a földszinten keletkezett rövidzárlat okozta, és terjedését fokozták a bevásárlóközpontban felhalmozott gyúlékony anyagok.

