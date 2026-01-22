Mezőgazdasági szempontból kedvező a téli időjárás

Mezőgazdasági szempontból kedvező volt eddig a januári időjárás az országos, tartósan megmaradó hóval és komoly hidegekkel, de elősorban az Alföldön nagy területen továbbra is száraz a talaj, így ott további csapadékra lenne szükség – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint a múlt hét közepétől csak kisebb csapadék fordult elő az országban, amelynek mennyisége sehol nem érte el az 5 millimétert. A 30 napos csapadékösszeg az ország déli részén meghaladja a sokéves átlagot, míg északon hiány van, az elmúlt 90 nap csapadékösszege azonban éppen északon, északkeleten, valamint délnyugaton mutat többletet. A hóréteg lassan fogy, de az ország nagyobb részén továbbra is összefüggő, a talaj nedvességtartalma majd a hó elolvadásával fog növekedni. Az Alföldön továbbra is száraz a talaj a mélyebb rétegekben, bőven lenne helye a további csapadéknak.

A hőmérséklet a múlt hét második felében átmenetileg megenyhült, majd a hét végén érkezett szárazabb levegő és a meglévő hóréteg hatására a hét elején ismét komoly éjszakai fagyok alakultak ki, sokfelé mínusz 15 Celsius-fok körüli értékekkel. Jelenleg a talaj 5-20 centiméteres rétege van átfagyva.

A repce és az őszi kalászosok a hó alatt nyugalmi állapotban vannak. A hó nagyon kedvező, védi a növényeket a fagykártól, és olvadáskor a nedvesség lassan a talajba szivárog. Az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára. Az erős és tartós hideg kedvező növényvédelmi szempontból, mert a kártevőket és kórokozókat gyéríti.

Az előrejelzés szerint a következő napokban enyhülés érkezik, sok lesz a felhő és többször is várható vegyes halmazállapotú csapadék, jellemzően eső. A jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10 millimétert meghaladó csapadék. Megszűnnek a kemény mínuszok és éjjel is már csak 0 fok körüli, napközben pedig kevéssel fagypont fölötti hőmérsékletekre lehet számítani, de a déli részeken egy-egy napon akár a 10 fokot is megközelítheti majd a hőmérséklet csúcsértéke.