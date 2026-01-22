2026. január 22., csütörtök

Krónika

Heves esőzések sújtják Athén térségét

2026. január 22. csütörtök. 7:45
Frissítve: 2026. január 22. 7:59
Heves esőzések sújtották Görögország egy részét szerdán, Athén térségében a viharnak halálos áldozatai is voltak - közölték a helyi hatóságok a Reuters hírügynökséggel.

Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt - közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz-félsziget egyik kikötőjében a parti őrség egy tagja vízbe esett, miközben egy kisebb hajót próbált meg kikötni a viharos tengeren. Az őrség közlése szerint a férfi életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik.

