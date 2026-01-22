Felmentették az uvaldei iskolai lövöldözés ügyében megvádolt volt rendőrt

Az esküdtszék felmentette Adrian Gonzales volt iskolai rendőrt a gyermekek veszélyeztetésének vádpontjai alól az Uvalde városában 2022-ben elkövetett iskolai lövöldözés ügyében. A támadásban 19 diák és két tanár vesztette életét.

Az 52 éves Gonzales ellen 29 rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat, mert az ügyészség szerint az első percekben nem lépett fel a támadóval szemben a Robb Elementary Schoolban elkövetett lövöldözés során. Az esküdtszék több mint hétórás tanácskozás után minden vádpontban felmentő ítéletet hozott.

A védelem szerint Gonzalest a rendőri fellépés rendszerszintű hibái miatt „bűnbakká tették”. Az ügyészség ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy kötelessége lett volna azonnal cselekedni. Gonzales azt vallotta, hogy nem látta a lövöldözőt, és tagadta, hogy „megbénult volna”.

Az esethez több mint 400 rendőr vonult ki, de a hatóságok 77 percig vártak, mielőtt behatoltak volna abba az osztályterembe, ahol a fegyveres elbarikádozta magát. A támadót a rendőrök lelőtték.

Az állami és szövetségi hatóságok nyomozása megállapította, hogy a rendőrök a 18 éves fegyverest túl sokáig hagyták egyedül a tanteremben a gyerekekkel, miközben fontolgatták, hogyan kezeljék a helyzetet.

Gonzales egyike annak a két személynek, akit büntetőjogilag felelősségre vontak az ügyben. A volt iskolai rendőrfőnök, Pete Arredondo, hasonló vádakkal később áll majd bíróság elé és szintén ártatlannak vallotta magát.