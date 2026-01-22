Krónika
Felmentették az uvaldei iskolai lövöldözés ügyében megvádolt volt rendőrt
Az 52 éves Gonzales ellen 29 rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat, mert az ügyészség szerint az első percekben nem lépett fel a támadóval szemben a Robb Elementary Schoolban elkövetett lövöldözés során. Az esküdtszék több mint hétórás tanácskozás után minden vádpontban felmentő ítéletet hozott.
A védelem szerint Gonzalest a rendőri fellépés rendszerszintű hibái miatt „bűnbakká tették”. Az ügyészség ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy kötelessége lett volna azonnal cselekedni. Gonzales azt vallotta, hogy nem látta a lövöldözőt, és tagadta, hogy „megbénult volna”.
Az esethez több mint 400 rendőr vonult ki, de a hatóságok 77 percig vártak, mielőtt behatoltak volna abba az osztályterembe, ahol a fegyveres elbarikádozta magát. A támadót a rendőrök lelőtték.
Az állami és szövetségi hatóságok nyomozása megállapította, hogy a rendőrök a 18 éves fegyverest túl sokáig hagyták egyedül a tanteremben a gyerekekkel, miközben fontolgatták, hogyan kezeljék a helyzetet.
Gonzales egyike annak a két személynek, akit büntetőjogilag felelősségre vontak az ügyben. A volt iskolai rendőrfőnök, Pete Arredondo, hasonló vádakkal később áll majd bíróság elé és szintén ártatlannak vallotta magát.