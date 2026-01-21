2026. január 21., szerda

Előd

Tragédia Tihanyban

Ehunyt egy futó a félsziget híres versenyén

 2026. január 21. szerda. 21:08
A hagyományos Tihany Trail terepfutás egyik résztvevője a verseny közben elhunyt.

Tragédia árnyékolta be a népszerű futóversenyt Tihanyban
Fotó: AFP/NurPhoto/Beata Zawrzel

A Veol információi szerint egy 47 éves futó vesztette életét a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű eseményen. A hagyományos, év eleji sportrendezvényt idén január 17-én tartották meg.

Úgy tudják, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a sportember életét, bekövetkezett a tragédia. Az esemény hivatalos Facebook-oldala a következőket közölte egy bejegyzésben: „Nincs szó... A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt... Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéshez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal!”

A tihanyi verseny egyébként nagyon népszerű, idén is telt házas volt, több mint félezren álltak rajthoz. A Tihany Trailen 5, 10 és 15 kilométert lehetett futni, illetve a 10 kilométeres Nordic Walking csúcstámadáson volt lehetőség elindulni.

