Tragédia Tihanyban

A Veol információi szerint egy 47 éves futó vesztette életét a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű eseményen. A hagyományos, év eleji sportrendezvényt idén január 17-én tartották meg.

Úgy tudják, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a sportember életét, bekövetkezett a tragédia. Az esemény hivatalos Facebook-oldala a következőket közölte egy bejegyzésben: „Nincs szó... A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt... Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéshez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal!”

A tihanyi verseny egyébként nagyon népszerű, idén is telt házas volt, több mint félezren álltak rajthoz. A Tihany Trailen 5, 10 és 15 kilométert lehetett futni, illetve a 10 kilométeres Nordic Walking csúcstámadáson volt lehetőség elindulni.