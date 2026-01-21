Krónika
Rosszul lett és meghalt egy autóbuszvezető
Újraélesztették, de a kórházban rosszabbodott az állapota
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Romain Costaseca
Azt írták: a járművezető Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között szerda hajnalban rosszul lett, és az általa vezetett busszal az árokba hajtott.
Bár az 56 éves, a vállalatnál 2016 óta dolgozó férfi helyszíni újraélesztése sikeres volt, a kórházba szállítása után az állapota rosszabbodott, és már nem tudták megmenteni az életét – tették hozzá.
Az elhunyt sofőrt a MÁV-csoport saját halottjának tekinti, családját együttérzésükről biztosították.
A baleset idején a buszon a sofőrön kívül ketten utaztak, de ők nem sérültek meg – áll a közleményben.