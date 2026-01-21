2026. január 21., szerda

Előd

Krónika

Rosszul lett és meghalt egy autóbuszvezető

Újraélesztették, de a kórházban rosszabbodott az állapota

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 21:34
Munkavégzés közben rosszul lett, Szerencs és Tokaj között közlekedő járatával árokba hajtott, és kórházba szállítását követően meghalt egy autóbuszvezető – közölte a MÁV-csoport szerdán Facebook oldalán.

Rosszul lett és meghalt egy autóbuszvezető
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Romain Costaseca

Azt írták: a járművezető Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között szerda hajnalban rosszul lett, és az általa vezetett busszal az árokba hajtott.

Bár az 56 éves, a vállalatnál 2016 óta dolgozó férfi helyszíni újraélesztése sikeres volt, a kórházba szállítása után az állapota rosszabbodott, és már nem tudták megmenteni az életét – tették hozzá.

Az elhunyt sofőrt a MÁV-csoport saját halottjának tekinti, családját együttérzésükről biztosították.

A baleset idején a buszon a sofőrön kívül ketten utaztak, de ők nem sérültek meg – áll a közleményben.

