Pici és meseszép borsodi falura figyelt fel az ország

A településen most mindenki a hatalmas megtiszteltetésről beszél

 2026. január 21. szerda. 21:21
Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falumegújítási Díj 2025 első helyét. A Gömör–Tornai-karszt peremén fekvő, alig néhány száz lelkes Szögliget az ország legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így képviselheti Magyarországot az európai megmérettetésen is.

Szögliget nyerte el a Magyarországi Falumegújítási Díj 2025 első helyét
Fotó: Facebook/Szögliget Község Önkormányzata

Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj 2025. évi pályázata, amelyre összesen 18 érvényes pályázat érkezett az ország különböző térségeiből. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. A pályázó településeket a szakértői bizottság személyesen is felkereste. A testület munkájában többek között az Agrárminisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium több államtitkársága, a Magyar Falu Program, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Urbanisztikai Társaság, valamint az önkormányzati érdekképviseletek delegáltjai vettek részt, írja a boon.hu.

A bizottság javaslata alapján Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter döntött a díjakról. Az első helyezést Szögliget nyerte el, amely ezzel automatikusan nevezést kapott az Európai Falumegújítási Díj pályázatra is.

