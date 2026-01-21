Pici és meseszép borsodi falura figyelt fel az ország

Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falumegújítási Díj 2025 első helyét. A Gömör–Tornai-karszt peremén fekvő, alig néhány száz lelkes Szögliget az ország legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így képviselheti Magyarországot az európai megmérettetésen is.

Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj 2025. évi pályázata, amelyre összesen 18 érvényes pályázat érkezett az ország különböző térségeiből. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. A pályázó településeket a szakértői bizottság személyesen is felkereste. A testület munkájában többek között az Agrárminisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium több államtitkársága, a Magyar Falu Program, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Urbanisztikai Társaság, valamint az önkormányzati érdekképviseletek delegáltjai vettek részt, írja a boon.hu.

A bizottság javaslata alapján Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter döntött a díjakról. Az első helyezést Szögliget nyerte el, amely ezzel automatikusan nevezést kapott az Európai Falumegújítási Díj pályázatra is.