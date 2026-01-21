Krónika
Nem volt telitalálatos a Skandin
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH
Első számsorsolás: 4 (négy), 5 (öt), 7 (hét), 8 (nyolc), 14 (tizennégy), 18 (tizennyolc), 30 (harminc).
Második számsorsolás: 5 (öt), 15 (tizenöt), 22 (huszonkettő), 23 (huszonhárom), 28 (huszonnyolc), 32 (harminckettő), 33 (harminchárom).
Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt; 6 találatos szelvény 32 darab, nyereményük egyenként 473 605 forint; 5 találatos szelvény 1940 darab, nyereményük egyenként 7810 forint; 4 találatos szelvény 31 280 darab, nyereményük egyenként 2510 forint.