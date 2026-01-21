2026. január 21., szerda

Krónika

Műszaki hibája volt a Trumpot szállító elnöki gépnek

Az Air Force One visszatért, az elnök egy másik géppel tart Davos felé

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 6:53
Műszaki hiba miatt visszatért az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One, amely az amerikai elnökkel Davos felé tartott kedden éjszaka. Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Fehér Ház bejelentése szerint a Boeing óriásgépen felszállás után mintegy másfél órával hibát észleltek, ezért az óceán felett elővigyázatosságból visszafordult az Andrews légitámaszpontra. Az Air Force One keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után landolt ismét az Egyesült Államokban.

Donald Trump elnök egy másik repülőgépen utazik Davosba a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel.

