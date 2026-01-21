Kijevben humanitárius katasztrófa fenyeget

Az ukrán fővárosban a helyzet humanitárius katasztrófába torkollik a széles körű áramkimaradások és a központi fűtési problémák miatt – idézte Vitalij Klicsko polgármestert a The Times .

„A helyzet kritikus az alapvető szolgáltatások – fűtés, víz, áram – tekintetében. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés” – mondta Klicsko.

A brit lap közölte, hogy Klicsko a városházán adta interjúját, ahol a The Times szerint a vízellátási problémák miatt a dolgozók nem használhatják a mosdókat.

Kijevben és a környező régiókban az áramellátási problémák a tavalyi év vége óta jelentősen romlottak. Január elején a város ismét vészhelyzeti áramszünetet rendelt el, miután a régió kritikus energiainfrastruktúrája megsérült.

Január 9-én Klicsko polgármester arra sürgette a lakosokat, hogy fontolják meg a város elhagyását, hivatkozva a fűtéssel és az áramellátással kapcsolatos súlyos problémákra, és megjegyezve, hogy Kijev lakóépületeinek körülbelül fele nem rendelkezik fűtéssel.