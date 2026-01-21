Krónika
Kijevben humanitárius katasztrófa fenyeget
A fűtés és áramkimaradások egyre nagyobb mértéket öltenek
„A helyzet kritikus az alapvető szolgáltatások – fűtés, víz, áram – tekintetében. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés” – mondta Klicsko.
A brit lap közölte, hogy Klicsko a városházán adta interjúját, ahol a The Times szerint a vízellátási problémák miatt a dolgozók nem használhatják a mosdókat.
Kijevben és a környező régiókban az áramellátási problémák a tavalyi év vége óta jelentősen romlottak. Január elején a város ismét vészhelyzeti áramszünetet rendelt el, miután a régió kritikus energiainfrastruktúrája megsérült.
Január 9-én Klicsko polgármester arra sürgette a lakosokat, hogy fontolják meg a város elhagyását, hivatkozva a fűtéssel és az áramellátással kapcsolatos súlyos problémákra, és megjegyezve, hogy Kijev lakóépületeinek körülbelül fele nem rendelkezik fűtéssel.