Jogerős ítélet egy kutyavonszolás ügyében

Jogerősen hatvan nap elzárásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a férfit, aki tavaly szeptemberben figyelmetlensége miatt nagy sebességgel húzta egy betonúton az autója után kötött kutyáját - közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

A férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába tartott, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy ötméteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza. A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára. Az állat a húzás következtében horzsolásos, nagy kiterjedésű szövethiányos sérüléseket szenvedett, bizonyos testrészeken bőrelhalás is jelentkezett.

Ennek ellenére a férfi ellátatlanul hagyta, állatorvost nem hívott.

A kutyára - bejelentést követően - másnap találtak rá és azonnal megkezdték az orvosi ellátását, ami közel két hónapig tartott, és az első héten intenzív napi kezelésre szorult. Megállapítást nyert, hogy megfelelő ellátás és kezelés hiánya az állat pusztulását is okozhatta volna - olvasható a közleményben. A 66 éves férfit szeptember 5-én nem jogerősen 425 ezer forintra ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság.

Mint írták az elsőfokú ítélettel szemben a főügyészség elzárás kiszabása, a vádlott és a védő elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett. A Kecskeméti Törvényszék tárgyalás keretében kihallgatta a helyszíni szemlén megjelent állatorvosokat, majd az állatorvosi dokumentációt is figyelembe véve megállapította, hogy az elsőfokú bíróság megalapozottan vetette el a vádlott azon védekezését, miszerint az állat sérüléseit - amelyeket maga által sem vitatottan figyelmetlenségből ő okozott - részben ellátta, és azok rosszabbra fordulása estén állatorvost hívott volna.

A törvényszék osztotta a főügyészség álláspontját, miszerint a büntetési célok biztosításához elzárás szükséges, és az elsőfokú ítéletet pénzbüntetésről elzárásra változtatta. A Kecskeméti Törvényszék ítélete jogerős.