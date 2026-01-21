Krónika
Így startolt el a miniszterelnök Davos irányába
Az amerikai elnök hívta meg
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A kormányfő elmondta, az amerikai elnökkel való davosi megbeszélés után sem pihen, ugyanis csütörtök este repül tovább Brüsszelbe a miniszterelnöki csúcsra. A találkozón lesz téma bőven, részben a Grönland és az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról.
"Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este" – fogalmazott még az út előtt a kormányfő.
