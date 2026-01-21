2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Így startolt el a miniszterelnök Davos irányába

Az amerikai elnök hívta meg

MH
 2026. január 21. szerda. 23:29
Megosztás

"Csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást" – mondta szerda este Orbán Viktor a Világgazdasági Fórumra menet.

Így startolt el a miniszterelnök Davos irányába
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő elmondta, az amerikai elnökkel való davosi megbeszélés után sem pihen, ugyanis csütörtök este repül tovább Brüsszelbe a miniszterelnöki csúcsra. A találkozón lesz téma bőven, részben a Grönland és az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról.

"Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este" – fogalmazott még az út előtt a kormányfő.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink