Így startolt el a miniszterelnök Davos irányába

"Csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást" – mondta szerda este Orbán Viktor a Világgazdasági Fórumra menet.

A kormányfő elmondta, az amerikai elnökkel való davosi megbeszélés után sem pihen, ugyanis csütörtök este repül tovább Brüsszelbe a miniszterelnöki csúcsra. A találkozón lesz téma bőven, részben a Grönland és az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról.

"Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este" – fogalmazott még az út előtt a kormányfő.