Elképesztő, mi mindent felejtünk a vonatokon!

Csaknem 23 ezer tárgyat hagytak el az utasok a MÁV-csoport járművein 2025-ben, amelyek több mint felét sikerült visszajuttatni tulajdonosaiknak – tudatta a MÁV-csoport honlapján .

Tavaly a vonatokon mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájának. Az autóbuszokon 6830 tárgyat felejtettek az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.

A vasúti talált tárgyak többsége, csaknem 4700, Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, Pest vármegyében 1348-at, Csongrád-Csanád vármegyében 1047-et felejtettek a szerelvényeken. A legkevesebbet Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.

A leadott tárgyakat nézve egyértelműen a szórakoztató elektronikai eszközök dominálnak: a lista élén toronymagasan a mobiltelefonok állnak, amelyekből több százat felejtettek a szerelvényeken. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között.

Néhány érdekesebb tárgy a tavalyi évből: inzulinos tartó inzulinnal, mankók és járóbotok, amerikai futballfelszerelés, új, csomagolt szalagfűrészlap, inhalátor cső maszkkal, ételfutár táska, vívókard és pókerkészlet.

A legmosolygósabb történetek közé tartoznak az élő talált „tárgyak”: az idei év egyik emlékezetes esete egy barátságos tacskó volt, amelyet kollégáink biztonságba helyeztek, amíg a gazdája elő nem került, írják a honlapon.

Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül, a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán (a +36-1-3-49-49-49, a Telekom hálózatából +36-30-499-4999, a Yettel hálózatából +36-20-499-4999, a One hálózatából +36-70-499-4999) kereshetik – áll a közleményben.

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy a járművek elhagyása előtt mindig ellenőrizzék ülésüket és környezetüket. Ezzel nemcsak a kellemetlenségek és adminisztráció csökkenthető, hanem a talált tárgyak kezelési folyamata is tehermentesíthető.