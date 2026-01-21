Dunántúlon inkább köd, keleten napsütés várható

Dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik, de addig az ország északkeleti felén napos idő várható. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között várható. Késő este -13, -4 fok várható.

Térségünk időjárását front ugyan nem befolyásolja, de a sokévi átlagnál hidegebb levegő tölti ki hazánk légterét. Az orvosmeteorológus szerint emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti.