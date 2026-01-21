A taxisofőr majdnem halálra verte az utasát

Mexikóban egy taxisofőr megvert egy orosz turista nőt, mert a hölgy megtagadta tőle, hogy pénzért cserébe intim kapcsolatra lépjenek.

Az információik szerint a 32 éves nő éppen visszatérőben volt a szállodájába Playa del Carmen városában, amikor a sofőr elkezdte zaklatni.

A turista elutasította a mexikói férfi intim közeledését, mire az kegyetlenül megverte őt a kocsi utasterében. Ezután a férfi erőszakkal kirángatta az autóból, az út közepén hagyta a helyi gettóban, ellopta az ékszereket, majd ezután elmenekült a helyszínről. A sérült nő segítségére siettek a helyi lakosok, akik meghallották a sikoltását, írja a SHOT Telegram-csatorna.

A helyszínre érkező mentősök kórházba szállították nőt. Az orvosok több sérülést, többek között agyrázkódást és idegösszeroppanást is diagnosztizáltak nála. A bántalmazott nő feljelentést tett a rendőrségen. A taxisofőrt, akit büntetőeljárás fenyeget, eddig nem találták meg.