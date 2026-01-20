Rémisztő: egy kattintással törik fel a Facebook-oldalakat a csalók

Egy új, rendkívül megtévesztő online csalási módszer terjed, amely még a tapasztalt Facebook-felhasználókat is könnyen becsaphatja. A hamis belépőablak szinte tökéletes mása az eredetinek, így sokan észrevétlenül adják meg a jelszavukat a csalóknak - írja az Origó cikke nyomán a Baon.hu

Első pillantásra teljesen hitelesnek tűnik: Facebook-belépőablak jelenik meg címsorral, ikonokkal, minden szükséges részlettel együtt. Valójában azonban nem egy valódi böngészőablakról van szó, hanem egy ügyesen megkomponált csapdáról, amelynek egyetlen célja a felhasználói adatok megszerzése.

A módszer különösen veszélyes, mert a megszokott óvatosság sokszor kevés ellene.