Krónika
Rémisztő: egy kattintással törik fel a Facebook-oldalakat a csalók
Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a bajt?
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Annette Riedl
Első pillantásra teljesen hitelesnek tűnik: Facebook-belépőablak jelenik meg címsorral, ikonokkal, minden szükséges részlettel együtt. Valójában azonban nem egy valódi böngészőablakról van szó, hanem egy ügyesen megkomponált csapdáról, amelynek egyetlen célja a felhasználói adatok megszerzése.
A módszer különösen veszélyes, mert a megszokott óvatosság sokszor kevés ellene.