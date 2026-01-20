Spórolással már az első randin el lehet üldözni a nőket

A legtöbb férfi tisztában van az elsőrandis szabályokkal: pozitív benyomást kell tenni és a meghívó fél (vagyis a férfi) állja a cehhet. Az a férfi, aki nem fektet bele egy randiba, az nem is veszi komolyan a nőt - írja a Life.hu

A randira való meghívás nem csupán társadalmi elvárás, hanem egy egyértelmű üzenet: értékellek annyira, hogy hajlandó vagyok időt, energiát és anyagiakat áldozni a megismerésedre. Ha viszont a találkozó inkább hasonlít egy „hó végi” túlélőgyakorlatra, mintsem egy igazi randevúra, akkor érdemes feltenni a kérdést: valóban egy „olcsójánossal” akarják tölteni az idejüket a hölgyek ? Íme a jelek, amik arra utalnak az első randin, hogy ideje menekülni.

5 spórolási szokás, amik miatt kínos lesz az első randi

1. Fillérre pontosan kiszámolja, mennyivel tartozik neki a meghívott hölgy

Tegyük fel, megbeszélik, hogy mindenki fizeti a saját részét. Lehet ezt elegánsan is csinálni, de sok férfi egyszerűen nem gondol bele, mennyire megalázó egy nő számára, amikor a vacsora végén fillérre pontosan kiszámolja a másik, ki mennyit fogyasztott. Egyesek odáig merészkednek, hogy még azt az egy korty kólát is lekönyvelik, amivel megkínálták a hölgyet.

2. Úgy felezi el a számlát, hogy ő jöjjön ki jobban

A másik klasszikus eset, amikor a pasi ragaszkodik a számla felezéséhez (50-50), de ő ezt úgy gondolja, hogy majd a végösszeget felezitek, miközben ő rendelte a legdrágább ételeket és italokat...

3. Felezni akarja a megrendelt ételt

Akár egy igazi Susi és Tekergő jelenet is lehetne az egy tányér két villával esete, de a valóságban egyáltalán nem romantikus. Ha valaki régimódinak vallja magát (azaz tudja, hogy neki kellene fizetni), és el is visz egy puccos helyre, de aztán kiköti, hogy csak egy tányér kaját hajlandó rendelni két személyre.

4. „Feledékenység”

Mindenkivel megeshet, hogy egy kicsit szórakozott és otthon felejt fontos dolgokat, de egy randin jó eséllyel nem véletlenül történik ilyen. Hihetetlennek tűnik, de létező jelenség, hogy egy pasi a randipartnerével fizetteti ki az egész vacsora költségét arra hivatkozva, hogy otthon felejtette a pénztárcáját.

5. Saját kaját visz az étterembe

Egyesek ugyan elhívják a kiszemeltjüket éterembe, de ők inkább beérik az otthonról hozott szalámis szendviccsel. Ez a spórolásnak egy olyan szintje, ami már a szociális normákat is sérti. Bár lovagias gesztusnak tűnhet lemondani az éttermi kosztról a kedvesünk kedvéért, valójában ez az egyik legnagyobb tiszteletlenség, amit elkövethetünk a vendéglátóhely felé. Ráadásul kifejezetten az igénytelenség jele. Aki ennyire nem akar költekezni, ne szervezzen programot házon kívül.

Dr. Makai Gábor szerint önértékelési problémák lehetnek a háttérben

„Az a férfi, aki villantani akar, valójában mély kisebbségi érzésekkel és sérült önértékeléssel küzd. Az az ember próbál tudatosan vagy tudattalanul kompenzálni, és ezért van, hogy egy olyan drága helyre viszi a kiszemeltjét, amit valójában nem tud megfizetni.

Akik gondban vannak önmagukkal, gyakrabban élnek ezzel. Drága helyekkel és grandiózus gesztusokkal próbálják elfedni a belső bizonytalanságukat. Persze mindenki pozitív képet akar mutatni az elején, de ha az egész egy színház, akkor megszégyenülés a vége. A társadalmi elvárások felerősítik a teljesítménykényszert” – fogalmazott a szakember.