Nem kell fizetni, ha bírságot kapunk?

Nem mindenkinek kell befizetnie a fix kamerák felvételei alapján érkezett büntetést gyorshajtás és öv nélküli autóvezetés miatt. A rendőrség is megszólalt.

A taxisok a biztonsági öv használatának elmulasztásával kapcsolatos bírságokat úszhatják meg, mert számukra ez taximódban nem kötelező

Kevesen tudják, de nem minden esetben kell befizetni azokat a bírságokat, amelyeket a hazai fix kamerák felvételei alapján szabnak ki. Kivételt jelentenek például a katasztrófavédelem járművei, a tűzoltóautók és a mentők – amennyiben használják a megkülönböztető jelzést. Csakhogy ez nem mindig látszik a rendőrség fotóin, ahogyan az öv sem – írta a Vezess.hu.

Ha a fotón nem látszik a villogó, a fedélzeti járműkövető rendszerek adataival visszamenőleg bizonyítható, hogy riasztásra sietett a jármű, így a gyorshajtás szabályos volt. A taxisok a biztonsági öv használatának elmulasztásával kapcsolatos bírságokat úszhatják meg, mert számukra ez taximódban nem kötelező. A taximódot a taxitársaságok rendszeréből kinyert adatokkal lehet igazolni.

A rendőrség elismerte, hogy becsúszhatnak hibák

Gyorshajtás esetén a hivatásos BKV-sofőrök sem csekket kapnak postán a rendőrségtől. Szankcióként az alapbérükön felüli juttatásként kapott prémiumot vonja meg tőlük a közlekedési vállalat a kollektív szerződésben meghatározott módon és mértékben.

A rendőrség szerint a VÉDA-rendszer által rögzített felvételeket ügyintézők is ellenőrzik, mielőtt bírság lesz belőlük, de sok részlet egyszerűen nem derül ki egyetlen képből. Amennyiben azonban az érintett külön bizonyítékokkal tudja igazolni, hogy jogszerűtlenül büntették meg, nem kell fizetnie – írta meg az Origo.