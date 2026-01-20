2026. január 20., kedd

Lezárták Sopronnál az északnyugati elkerülő utat

Baleset miatt intézkednek

 2026. január 20. kedd. 7:53
Lezárták a soproni északnyugati elkerülő utat, miután két autó ütközött - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.

Lezárták Sopronnál az északnyugati elkerülő utat
A balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tették hozzá.

