Krónika
Lezárták Sopronnál az északnyugati elkerülő utat
Baleset miatt intézkednek
A balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
A balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tették hozzá.