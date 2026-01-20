Lezárták Sopronnál az északnyugati elkerülő utat

A balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek (képünk illusztráció)

