Krónika
Közleményt adott ki az eltűnt Egressy Mátyás sportegyesülete
A rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi
A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni, írja a sportegyesület.
Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítik, hogy szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel Egressy Mátyás volt.
Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.
Megkérnek mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubbot, olvasható az Mtk Park Teniszklub sajtóközleményében.
Hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett az esettel kapcsolatban, így továbbra is kérdéses, mi történt Mátyással.