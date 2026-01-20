2026. január 20., kedd

Előd

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Krónika

Közleményt adott ki az eltűnt Egressy Mátyás sportegyesülete

A rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi

MH
 2026. január 20. kedd. 16:01
Egressy Mátyás sportegyesületének Facebook-oldala feketére változtatta a profilképét.

Közleményt adott ki az eltűnt Egressy Mátyás sportegyesülete
Még mindig keresik Egressy Mátyást
Fotó: police.hu

A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni, írja a sportegyesület.

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítik, hogy szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel Egressy Mátyás volt.

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

Megkérnek mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubbot, olvasható az Mtk Park Teniszklub sajtóközleményében.

Hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett az esettel kapcsolatban, így továbbra is kérdéses, mi történt Mátyással.

