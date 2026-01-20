Közleményt adott ki az eltűnt Egressy Mátyás sportegyesülete

Még mindig keresik Egressy Mátyást

A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni, írja a sportegyesület.

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítik, hogy szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel Egressy Mátyás volt.

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

Megkérnek mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubbot, olvasható az Mtk Park Teniszklub sajtóközleményében.

Hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett az esettel kapcsolatban, így továbbra is kérdéses, mi történt Mátyással.