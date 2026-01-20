Ki lehet még tenni a fenyőfákat a ház elé

Újabb lehetőség, hogy aki még nem tette, búcsút intsen a karácsonyfájának. Ezen a héten zajlik a második körös fenyőfa-elszállítás Kecskeméten - írja a Baon.hu . A részletekről Csongor Attila, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélkapcsolati vezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

A nagy hóhelyzet idején szállították el első körben a fenyőfákat, ahonnan csak tudták. Ezt szó szerint kell érteni, hiszen a közlekedési helyzet nem mindenhol tette lehetővé. A tervezett második körös fenyőfa-elszállítás során elviszik azt is, amit korábban nem sikerült begyűjteni.

Csongor Attila kiemelte: Vízkereszt előtt, már január 5-én megkezdték ütemezetten a szállítást. Minden területről, városrészből két alkalommal viszik el a fenyőfákat. Az első ütem már lezajlott, melyet azonban a rendkívüli téli időjárási körülmények megnehezítettek. Ahová az útviszonyok miatt nem jutottak el, onnan ezen a héten viszik el a fenyőfákat.

Fenyőfa-elszállítás második körös menetrendje

Keddi körzetek (január 20.): Széchenyiváros, Villanegyed, Belváros és Máriaváros.

Szerdai körzetek (január 21.): Árpádváros, Kossuthváros, Erzsébetváros és Rákócziváros.

Csütörtöki körzetek (január 22.): Szent László, Kósafalu, Borbás, Reptéri lakótelep, Kisfái, Műkert, Kadafalva, Szarkás, Homokbánya, Rendőrfalu, Matkó és Halasi úti hobbik.

Pénteki körzetek (január 23.): Hunyadiváros, Vacsi Köz és Bethlenváros.

Csongor Attila elmondta: az elszállított fenyőfákat energetikai hasznosításra Nagykőrösre szállítják el.

Fontos továbbá: a fenyőfákat a díszektől és a fenyőtalptól megszabadítva kell kihelyezni, ugyanoda, ahova egyébként a zöldhulladékot teszik. Kérik, hogy olyan helyre tegyék ki, ahol látható, megközelíthető, és nem akadályozza a forgalmat.

Aki nem él a januári elszállítás lehetőségével, az is meg tud szabadulni a fenyőtől, ugyanis, mint Csongor Attila elmondta: februártól a rendes keretek között megkezdődik a zöldhulladék-szállítás. Így ott, ahol a tulajdonos február elején helyezi ki a fenyőfát, vagy ahová a közlekedési viszonyok miatt nem tudott addig a hulladékszállító bejutni, február elején a megszokott rend szerint a zöldhulladék-szállítással elviszik a kirakott fenyőfákat is.