2026. január 20., kedd

Előd

Krónika

Folytatódik az állatvédelmi program

A pályázat keretösszege egymilliárd forint amelyet a civil szervezetek kaphatnak állatvédelmi célokra

MH/ MTI
 2026. január 20. kedd. 21:21
Második alkalommal indul egymilliárd forint keretösszegű pályázat állatvédő civil szervezeteknek – jelentette be az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kedden Budapesten.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart az állatvédő civil szervezetek pályázati lehetőségéről az Igazságügyi Minisztériumban 2026. január 20-án. Második alkalommal indul egymilliárd forint keretösszegű pályázat állatvédő civil szervezeteknek
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ovádi Péter elmondta: a pályázaton állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek indulhatnak, amennyiben 2025. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vették őket Magyarországon. A támogatás felhasználható többek között működési költségekre, programok megvalósítására, állatorvosi költségek fedezésére, gépjárműbeszerzésre. A pályázóknak a támogatás legalább 20 százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk.

A lebonyolítást ezúttal is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi, a pályázatok benyújtását a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány pályázatíró szakértővel segíti, hozzájuk a [email protected] címen lehet fordulni.

