Krónika
Folytatódik az állatvédelmi program
A pályázat keretösszege egymilliárd forint amelyet a civil szervezetek kaphatnak állatvédelmi célokra
Ovádi Péter elmondta: a pályázaton állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek indulhatnak, amennyiben 2025. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vették őket Magyarországon. A támogatás felhasználható többek között működési költségekre, programok megvalósítására, állatorvosi költségek fedezésére, gépjárműbeszerzésre. A pályázóknak a támogatás legalább 20 százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk.
A lebonyolítást ezúttal is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi, a pályázatok benyújtását a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány pályázatíró szakértővel segíti, hozzájuk a [email protected] címen lehet fordulni.