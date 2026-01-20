Folytatódik a hideg, ködös időjárás

Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl keleti részein maradhatnak, másutt várhatóan kisüt a nap. Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.

A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése január 20-án napközben fokozatosan csökken

Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között várható. Késő este többnyire -13 és -5 fok közötti értékekre számíthatunk.

Fronthatás jelenleg nem terheli szervezetünket.