2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Krónika

Folytatódik a hideg, ködös időjárás

A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken

MH
 2026. január 20. kedd. 6:39
Frissítve: 2026. január 20. 7:26
Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl keleti részein maradhatnak, másutt várhatóan kisüt a nap. Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.

Folytatódik a hideg, ködös időjárás
A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése január 20-án napközben fokozatosan csökken
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között várható. Késő este többnyire -13 és -5 fok közötti értékekre számíthatunk.

Fronthatás jelenleg nem terheli szervezetünket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
