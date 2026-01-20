Krónika
Folytatódik a hideg, ködös időjárás
A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között várható. Késő este többnyire -13 és -5 fok közötti értékekre számíthatunk.
Fronthatás jelenleg nem terheli szervezetünket.